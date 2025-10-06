Зафіксовано вибухи поблизу Запорізької АЕС: МАГАТЕ попереджає про зростання ядерної загрози

МАГАТЕ / © МАГАТЕ

Поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 6 жовтня зафіксовано вибухи, які посилюють ризики ядерної небезпеки, оскільки станція вже майже два тижні працює без зовнішнього електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), посилаючись на дані групи експертів, яка перебуває на ЗАЕС.

Група МАГАТЕ зафіксувала кілька вхідних і вихідних обстрілів із прилеглого до станції майданчика. Два снаряди вибухнули за 1,25 км від периметра ЗАЕС.

Ці обстріли підвищують ризики для ядерної безпеки, адже станція залишається вразливою через відсутність зовнішнього електропостачання від 23 вересня 2025 року.