Зафіксовано зліт російської авіації: коли Ту-95 вийдуть на пускові рубежі

У випадку оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриття.

Зафіксовано зліт чотирьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:28 13 червня 2024 року.

Про це повідомили у ЗСУ.

"Станом на зараз зафіксовано зліт чотирьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Також зліт чотирьох Ту-22м3 з аеродрому "Дягілєво"", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони зазначили, якщо виліт бойовий, запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України очікується приблизно з 03:30 до 05:30 14 червня.

Наразі повітряна тривога в країні не оголошена.

У випадку оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

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