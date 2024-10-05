Загадкова смерть комбата, чиї солдати “тримали” Вугледар: у бригаді вперше прокоментували трагедію

У 123 бригаді тероборони ЗСУ вперше прокоментували загибель командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба.

На сторінці бригади в Фейсбук повідомили, що всі обставини наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування.

“Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця”, — йдеться у повідомленні.

Скриншот / 123 бригада тероборони ЗСУ

Нагадаємо, 4 жовтня у Первомайську Миколаївської області попрощались з командиром 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковником Ігорем Грибом.

У Первомайській міській раді сухо повідомили, що боєць загинув "2 жовтня 2024 року, під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави".

Натомість журналіст Володимир Бойко стверджує, що 33-річний офіцер покінчив життя самогубством.

“У Первомайську Миколаївської області 4 жовтня 2024 року попрощались з командиром 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковником Ігорем Грибом. 33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно”, — написав журналіст.

У коментарях він уточнив, що після шикування особового складу комбат відпустив бійців, а потім почули постріл. Нікого на місці трагедії більше начебто не було.

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