Загадкові реактивні дрони бʼють по РФ: інженер назвав їхній головний недолік

Раніше повідомлялося, що Україна нібито застосувала реактивні дрони-камікадзе для удару по Росії.

Єдиний недолік реактивних двигунів — величезна витрата палива. А у цілому змусити літати можна що-завгодно, аби вистачало тяги і дозволяло навантаження на крило.

Про це заявив інженер Віталій Бризгалов, який керує проєктом з виробництва українських дронів-камікадзе “Кобра”, коментуючи повідомлення про загадковий український БПЛА, передає “Фокус”.

Експерт підрахував, скільки палива знадобиться дрону з двигуном (подібним JetCat P400-PRO), щоб залетіти вглиб території Росії хоча б на 200 кілометрів.

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За його словами, якщо двигун буде спалювати близько 1 літра палива в хвилину, то знадобиться повний бак на 60 літрів: “Така ж математика стосується і реактивних “Шахедів”. Спочатку він полетить повільно, поступово розганяючись, щоб пролетіти 500 км, йому знадобиться 80 літрів палива. Він зможе підняти таку вагу, але бойова частина сильно зменшиться”.

Раніше ми писали, що дрон українського виробництва “Лелека” здатен залітати вглиб ворога до 30 кілометрів. Він виявляє позиції та техніку противника і коригує вогонь нашої артилерії.

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