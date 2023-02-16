Загальна мобілізація: чи можуть призвати в армію з короткозорістю чи далекозорістю

Інформацію про те, з якими вадами зору не можуть мобілізувати, читайте в матеріалі ТСН.ua

Законодавство України чітко регламентує перелік хвороб, які роблять особу не придатною до військової служби не лише у мирний час, а й і у період воєнного стану. З цим переліком можна ознайомитись у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

З якими вадами зору особа не може бути мобілізованою

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

Вражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.

Різко виражені, зі зниженням зорових функцій, що прогресує, або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки.

Хвороби склоподібного тіла та очного яблука.

Неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів.

Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.

Всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах.

Стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр.

будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр. Гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;

нижче 0,1 або сліпоту ока; Відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.

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