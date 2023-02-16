Загальна мобілізація: чи можуть призвати в армію з короткозорістю чи далекозорістю

Інформацію про те, з якими вадами зору не можуть мобілізувати, читайте в матеріалі ТСН.ua
Законодавство України чітко регламентує перелік хвороб, які роблять особу не придатною до військової служби не лише у мирний час, а й і у період воєнного стану. З цим переліком можна ознайомитись у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.
З якими вадами зору особа не може бути мобілізованою
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:
- Вражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.
- Різко виражені, зі зниженням зорових функцій, що прогресує, або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки.
- Хвороби склоподібного тіла та очного яблука.
- Неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів.
- Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.
- Всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах.
- Стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.
- Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр.
- Гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;
- Відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.
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