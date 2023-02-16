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Загальна мобілізація: чи можуть призвати в армію з короткозорістю чи далекозорістю

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Загальна мобілізація: чи можуть призвати в армію з короткозорістю чи далекозорістю

З якими хворобами ока не моібілізують

Інформацію про те, з якими вадами зору не можуть мобілізувати, читайте в матеріалі ТСН.ua

Законодавство України чітко регламентує перелік хвороб, які  роблять особу не придатною до військової служби не лише у мирний час, а й і у період воєнного стану. З цим переліком можна ознайомитись у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

З якими вадами зору особа не може бути мобілізованою 

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

  • Вражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.
  • Різко виражені, зі зниженням зорових функцій, що прогресує, або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки.
  • Хвороби склоподібного тіла та очного яблука.
  • Неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів.
  • Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.
  • Всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах.
  • Стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.
  • Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр.
  • Гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;
  • Відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.

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Дата публікації
Перегляди
3433
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