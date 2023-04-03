Загальна мобілізація: адвокат пояснив, чи можуть військові перевіряти документи

Військові не мають права перевіряти у людей документи, зробити це можуть лише представники поліції.

Про це адвокат Ростислав Кравець розповів в ефірі 1+1.

Зокрема, він прокоментував одну із ситуацій, коли чоловік прогулювався парком у Києві, а його зупинили люди у формі й попросили показати документи.

За словами правника, у такому разі військові мають викликати представників поліції та вже за їхньою допомогою отримати пояснення від людини.

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"Якщо у вас виникають сумніви щодо компетенції військових, можете самі попросити їх викликати представників поліції", - радить Кравець й додає, що найголовніше - не йти на відкритий конфлікт.

Він зазначає, що певні обмеження встановлені нормами Конституції, але там є винятки. При цьому на блокпостах завжди є представники Нацгвардії та Нацполіції.

Адвокат додав, що у жодному разі військові не мають права вас затримувати.

Додамо, право на перевірку документів мають працівники Нацполіції, але свої дії вони повинні пояснити.