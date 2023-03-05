Загальна мобілізація: чи можуть обмежено придатні чоловіки виїжджати за кордон 

За кордон можуть їхати ті, хто має відстрочку від призову або непридатні до служби.

Чоловіки з обмеженою придатністю під час дії воєнного стану та загальної мобілізації не мають права перетинати кордон.

Про це йдеться у поясненні "Юридичної сотні".

Адвокати зазначили, що в умовах воєнного стану виїхати за кордон можуть усі громадяни України, окрім громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Державна прикордонна служба України зазначає, що серед іншого, за законодавством виключенням є чоловіки, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

"Для обмежено придатних у воєнний час діє заборона виїзду за межі України. Проте це не стосується заборони в`їзду, в`їхати на територію України можна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні через повномасштабний наступ Росії 24 лютого 2022 року запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Станом на зараз триває призов на військову службу для створення резерву ЗСУ.

Також у разі неприбуття у визначений документом час до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки може настати адміністративна відповідальність — на винуватця буде накладено штраф.

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