"Загальна "мобілізація" на ТОТ: у Центрі спротиву розповіли, як підпалити військкомат окупантів

Росіяни розпочали "мобілізацію" чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Спершу під "мобілізацію" потрапили чоловіки призовного віку, які раніше отримали російський паспорт. Після проведення псевдореферендуму, окупанти оголосять загальну "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Центр національного спротиву публікує інструкцію як протидіяти незаконним діям окупантів та підпалити військкомат.

Однак, там також попередили, що якщо ви не впевнені у своїх силах, краще відмовитися від задуму.

Планування операції

Чітко сплануйте усі ваші кроки. Вивчіть маршрути патрулів, пропрацюйте усі можливі варіанти розвитку подій: що може піти не так, звідки очікувати загрозу, як безпечно покинути місце події. Підготуйте безпечний зв’язок. Найкраще користуватися месенджером Signal та видаляти переписки, які вас скомпрометують. Використовуйте VPN для роботи в інтернеті, очищайте історію браузера від запитів, які вас скомпрометують. Та пам’ятайте, ніколи не потрібно мати абсолютно "чисті" гаджети – це викликає підозри. Підготуйте одяг в якому ви будете працювати, це має бути одяг в якому ви не ходили і не будете потім одягати. Подбайте аби вашого обличчя не було видно, використовуйте бейсболку. Після операції – знищте одяг.

Прокладайте маршрут через ділянки, де немає камер. Все те саме при підготовці акції: розвідці, купівлі матеріалів. Не повторюйтесь ні з районом для операції. Не говоріть про подію з тими, хто не бере в ній участь.

Обрання цілі

Йдеться про те, в які предмети та частини будівлі цілитися, аби вогонь розійшовся по всій будівлі. Вогонь повинен постійно передавати на нові легкозаймисті матеріали. Аби він якнайшвидше поширювався. Бетонні стіни не горять. Просто кинути "коктейль Молотова" в середину кімнати з бетонною підлогою – теж не принесе результату. Ваша ціль – дерев’яні меблі, дерев’яна підлога, штори, килими і тд. Все, що швидко загориться. Зверніть увагу, тепло завжди піднімається догори, це впливає на поширення полум’я.

Виготовлення "коктейлю Молотова"

Центр національного спротиву рекомендує саме "коктейль Молотова", адже він вже неодноразово довів свою ефективність. Тканина легко на ньому запалюється й не гасне на вітрі. Запалювати треба хорошою запальничкою – краще такою, яка не гасне на вітрі. Кидати треба сильно і по твердому. Пляшка повинна розбитися від удару. Тому, перед тим, як закинути його до приміщення, можете розбити спершу вікно цеглою чи камінням, якщо є така змога.

Нагадаємо, у Росії масово палять військкомати та місцеві адміністрації після оголошення мобілізації.

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