Отримали повістку і не з'явились: що буде, якщо проігнорувати мобілізаційне розпорядження

Яке покарання чекає на військовозобов'язаних українців у випадку неприбуття за повісткою у формі мобілізаційного розпорядження, чи потрібно приходити до військкомату, якщо є відстрочка, але вручили повістку, читайте в матеріалі ТСН.ua

Мобілізаційне розпорядження вручають, коли людина вже пройшла медкомісію та визнана придатною до військової служби. У мобілізаційному розпорядженні зазначається, у який призовний пункт потрібно з'явитись впродовж 24 годин.

Що буде, якщо проігнорувати мобілізаційне розпорядження та не з'явитись до призовного пункту

За словами юристів якщо проігнорувати таку повістку, може настати кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Рішення про притягнення до відповідальності ухвалюється не автоматично, його розглядає суд. Одночасно з оголошенням підозри відповідно до ЗУ "Про безоплатну правову допомогу" громадянин має право на призначення адвоката, послуги якого оплачує держава. Для цього потрібно подати клопотання слідчому, який займається справою. Слідчий виносить відповідну постанову, надсилає її до регіонального центру безплатної вторинної правової допомоги, після цього і призначається адвокат

Чи потрібно звертатись до військкомату, якщо вручили повістку, але вже є відстрочка за результатами попередньої повістки

"Отримання нової повістки не скасовує надану раніше відстрочки. Якщо ви отримали нову повістку, необхідно відвідати ТЦК, оскільки законодавство не визначає періодичність вручення повісток з метою уточнення військово-облікових даних", - зазначають фахівці.

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