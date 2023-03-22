Загальна мобілізація: які дані про безробітних Центри зайнятості передають до ТЦК для військового обліку

Які дані про безробітних з Центру зайнятості отримує ТЦК, чи можуть мобілізувати безробітних, читайте в матеріалі ТСН.ua

Згідно з новим Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який затверджений Постановою КМУ 1487 передбачається створення єдиного реєстру призовників, резервістів та військовозобов'язаних. Державні установи, в тому числі Центри зайнятості повинні передавати дані про військовозобов'язаних до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Передача даних про безробітних регламентується статтею 63 Порядку та передбачає, що міські, районні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Чи можуть мобілізувати безробітного

Якщо безробітні українці є військовозобов'язаними, не мають підстав для відстрочки відповідно статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію вони можуть бути мобілізованими як і працевлаштовані громадяни.

Як повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, «для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії й військово-облікові спеціальності». Безробітні громадяни можуть бути мобілізовані, якщо їх спеціальність відповідає потрібним військово-обліковим спеціальностям.

Які інформацію отримує ТЦК про безробітних

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають доступ до даних щодо військовозобов'язаних з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Згідно з Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792 безробітні для оформлення статусу надають таку інформацію:

паспортні відомості (ПІБ, місце прописки, сімейний стан),

ідентифікаційний код,

документ про освіту або дублікат,

відомості з трудової книжки (місця роботи, стаж та посади),

військово-обліковий документ.

Міграційна служба у двотижневий термін також повинна повідомляти ТЦК про осіб, які набули українського громадянства та підлягають взяттю на військовий облік.

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