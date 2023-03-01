Загальна мобілізація: з якими захворюваннями шлунка не призивають під час воєнного стану

З якими хворобами шлунково-кишкового тракту військовозобов'язаний може бути виключений з військового обліку, а з якими хворобами визнаним обмежено придатним, читайте в матеріалі ТСН.ua

Кожний призовник повинен пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає придатність, непридатність чи обмежену придатність військовозобов'язаного.

При визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного ВЛК спирається на список хвороб викладений у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, наявність яких звільняють мобілізованого від військової служби.

Згідно з цим Положенням чоловіки, які мають виразкові хвороби шлунку, можуть бути визнаними непридатними чи обмежено придатними до військової служби.

Як розповів юрист Дмитро Дончак питання щодо придатності до військової служби з хворобами шлунку визначається статтею 53 Розкладу хвороб Наказу №402. В статті зазначено два пункти з переліком хвороб, які визначають, чи можуть бути мобілізовані чоловіки з цими захворюваннями — а саме пункт 53-а та 53-б.

Стаття 53-а визначає перелік хвороб, які звільняють від військової служби . Людина з такими хворобами виключається з військового обліку. Це такі хвороби як:

виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, ускладнена пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку понад 24 годин), що супроводжується занепадом живлення за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього.

Список хвороб, наведених в статті 53-б передбачає обмежену або повну непридатність до військової служби.

До пункту "б" належать:

виразкова хвороба з виразками, що довго не рубцюються,

виразкова хвороба, ускладнена кровотечею з розвитком післягеморагічної анемії або перфорацією (протягом 5 років після зазначених ускладнень),

виразкова хвороба з частими (два рази й більше на рік) рецидивами виразки, що потребують тривалого стаціонарного лікування (понад двох тижнів),

виразкова хвороба дванадцятипалої кишки із позацибулинною локалізацією виразки,

виразкова хвороба шлунку, дванадцятипалої кишки з множинними (дві та більше) виразками за останні 5 років,

виразкова хвороба, ускладнена грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки при помірних порушеннях евакуаторно-моторної функції.

Ступінь непридатности визначається в індивідуальному порядку. Найімовірніше, що при виявленні вищеперерахованих хвороб, людині встановлять обмежену придатність.

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