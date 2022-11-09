Загальні втрати РФ наближаються до 78 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 780 окупантів

ЗСУ ліквідували вже майже 78 тисяч російських військових.
Так, станом на 9 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 950 осіб. Дані уточнюються.
Про це 9 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.11 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 77950 (+780) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2801 (+15) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12) од.
- артилерійських систем – 1802 (+11) од.
- РСЗВ – 393 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 205 (+2) од.
- літаків – 278 (+0) од.
- гелікоптерів – 260 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7) од.
- крилаті ракети ‒ 399 (+0)
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11) од.
- спеціальна техніка ‒ 159 (+0)
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ відбили ворожі атаки на 14 ділянках на Донбасі. Так, атаки ворога було відбито в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.
Підтверджено інформацію про ураження підрозділів РФ на тимчасово зайнятій території Запоріжжя. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до 150 сотні окупантів.
Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів, зокрема, уражено 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції ворожих засобів ППО.
За минулу добу Сили оборони України збили 5 БпЛА “Ланцет” та 4 - “Орлан”, а українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.
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