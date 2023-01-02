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Загальні втрати РФ перевалили вже за 107 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 720 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Загальні втрати РФ перевалили вже за 107 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 720 окупантів

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 720 російських військових. Таким чином, станом на 2 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 107 440 осіб. Дані уточнюються.

Про це 2 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 107440 (+720) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3031 (+0) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од.
  • артилерійських систем – 2027 (+6) од.
  • РСЗВ – 423 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 213 (+0) од.
  • літаків – 283 (+0) од.
  • гелікоптерів – 269 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) од.
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од.
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0)

Нагадаємо, що у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці було знищено будівлю колишнього профтехучилища, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії із Саратовської області. Точної кількості загиблих та поранених не називають. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

Раніше також повідомлялося, що за 30 років воєн РФ у так званих "миротворчих місіях" втратила 17 тисяч військових, а за 10 місяців війни проти України втрати росіян загиблими перевищили 100 тисяч осіб.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
264
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