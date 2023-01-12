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Загальні втрати РФ перевалили за 113 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 430 окупантів та збили гелікоптер

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Загальні втрати РФ перевалили за 113 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 430 окупантів та збили гелікоптер

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 430 російських військових.

Таким чином, станом на 12 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 113 990 осіб. Дані уточнюються.

Про це 12 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 12.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3094 (+0) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6159 (+0) од.
  • артилерійських систем – 2082 (+4) од.
  • РСЗВ – 437 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 218 (+1) од.
  • літаків – 285 (+0) од.
  • гелікоптерів – 276 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3) од.
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+0) од.
  • спеціальна техніка ‒ 184 (+0)

Нагадаємо, що у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці було знищено будівлю колишнього профтехучилища, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії із Саратовської області. Точної кількості загиблих та поранених не називають. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". 

Водночас у перехоплених українською розвідкою розмовах окупантів жінка розповідає загарбнику про те, що трупи з Макіївки вивозили КАМАЗами і вона знає про орієнтовно 610 загиблих мобілізованих росіян.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
934
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