Загальні втрати РФ перевалили за 114 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 740 окупантів та збили літак

Таким чином, станом на 13 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 114 130 осіб. Дані уточнюються.

Про це 13 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 13.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 114130 (+740) осіб ліквідовано

танків ‒ 3098 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 6167 (+8) од.

артилерійських систем – 2086 (+4) од.

РСЗВ – 437 (+0) од.

засоби ППО ‒ 218 (+0) од.

літаків – 286 (+1) од.

гелікоптерів – 276 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0) од.

крилаті ракети ‒ 723 (+0)

кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) од.

спеціальна техніка ‒ 184 (+0)

Нагадаємо, що у Генштабі у зведенні станом на ранок 13 січня повідомили, що ЗСУ збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою уразили три пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, три склади боєприпасів, а також три інших важливих об'єкти окупантів.

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