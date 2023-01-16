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Загальні втрати РФ перевалили за 116 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували майже 800 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Загальні втрати РФ перевалили за 116 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували майже 800 окупантів

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 790 російських військових.

Таким чином, станом на 16 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 116 080 осіб. Дані уточнюються.

Про це 16 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3118 (+12) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од.
  • артилерійських систем – 2099 (+5) од.
  • РСЗВ – 438 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 220 (+1) од.
  • літаків – 286 (+0) од.
  • гелікоптерів – 276 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од.
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+3)

Нагадаємо, що у Генштабі у зведенні станом на ранок 16 січня повідомили, що українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1307
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