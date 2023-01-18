Загальні втрати РФ перевалили за 117 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 820 окупантів та збили ворожий літак

Таким чином, станом на 18 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 117 770 осіб. Дані уточнюються.

Про це 18 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 18.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 117770 (+820) осіб ліквідовано

танків ‒ 3130 (+9) од.

бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10) од.

артилерійських систем – 2108 (+4) од.

РСЗВ – 442 (+1) од.

засоби ППО ‒ 220 (+0) од.

літаків – 287 (+1) од.

гелікоптерів – 276 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4) од.

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12) од.

спеціальна техніка ‒ 190 (+0)

Нагадаємо, що у Генштабі у зведенні станом на ранок 18 січня повідомили, що авіація ЗСУ протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару, зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіолокаційну станцію.

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