Загальні втрати РФ перевалили за 118 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 760 окупантів та збили гелікоптер

Таким чином, станом на 19 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 118 530 осіб. Дані уточнюються.

Про це 19 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб ліквідовано

танків ‒ 3136 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од.

артилерійських систем – 2122 (+14) од.

РСЗВ – 442 (+0) од.

засоби ППО ‒ 220 (+0) од.

літаків – 287 (+0) од.

гелікоптерів – 277 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6) од.

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од.

спеціальна техніка ‒ 190 (+0)

Нагадаємо, що у Генштабі у зведенні станом на ранок 19 січня повідомили, що авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА "Мерлін-ВР".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

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