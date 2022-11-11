Загальні втрати РФ перевалили за 79 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів та збили гелікоптер

Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Так, станом на 11 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 79 400 осіб. Дані уточнюються.

Про це 11 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 79400 (+710) осіб ліквідовано

танків ‒ 2814 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од.

артилерійських систем – 1817 (+12) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 205 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од.

спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ звільнили на Херсонщині 12 населених пунктів і відбили низку атак росіян на Донечччині

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Під ураження потрапили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів, п'ять засобів протиповітряної оборони та два інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Читайте також: