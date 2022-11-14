Загальні втрати РФ перевалили за 81 тисячу: за добу ЗСУ ліквідували ще 510 окупантів

Так, станом на 14 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 81 370 осіб. Дані уточнюються.

Про це 14 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 14.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб ліквідовано

танків ‒ 2848 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од.

артилерійських систем – 1839 (+2) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 206 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0)

кораблі/катери‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од.

спеціальна техніка ‒ 160 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках росіяни ведуть наступальні дії. Водночас продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території.

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