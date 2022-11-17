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Загальні втрати РФ перевалили за 83 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Загальні втрати РФ перевалили за 83 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів

Фото: Associated Press

ЗСУ за добу ліквідували 400 російських військових.

Таким чином, станом на 17 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 110 осіб. Дані уточнюються.

Про це 17 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 83110 (+400) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2878 (+7) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5804 (+7) од.
  • артилерійських систем – 1860 (+0) од.
  • РСЗВ – 393 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) од.
  • крилаті ракети ‒ 474 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од.
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об'єкти окупантів.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
588
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