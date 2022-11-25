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Загальні втрати РФ перевалили за 86 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Загальні втрати РФ перевалили за 86 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 430 окупантів. Таким чином, станом на 25 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 86 150 осіб. Дані уточнюються.

Про це 25 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 25.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2899 (+1) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од.
  • артилерійських систем – 1895 (+6) од.
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6) од.
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0)
  • кораблі катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од.
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+2)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажних автомобілі, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців.

Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

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Дата публікації
Перегляди
651
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