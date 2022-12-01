Загальні втрати РФ перевалили за 89 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 560 окупантів

За добу ЗСУ ліквідували 560 російських військових.
Таким чином, станом на 1 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 89 440 осіб. Дані уточнюються.
Про це 1 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.12 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 89440 (+560) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2915 (+1) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5877 (+5) од.
- артилерійських систем – 1904 (+2) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 210 (+0) од.
- літаків – 280 (+0) од.
- гелікоптерів – 261 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0) од.
- крилаті ракети ‒ 531 (+0)
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од.
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0)
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що російські окупанти в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області облаштували польовий шпиталь. Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.
29 листопада було підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.
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