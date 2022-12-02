Загальні втрати РФ перевалили за 90 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 650 окупантів та збили гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
За добу ЗСУ ліквідували 650 російських військових. Таким чином, станом на 2 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 90 090 осіб. Дані уточнюються.
Про це 2 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.12 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 90090 (+650) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2916 (+1) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6) од.
- артилерійських систем – 1905 (+1) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 210 (+0) од.
- літаків – 280 (+0) од.
- гелікоптерів – 262 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од.
- крилаті ракети ‒ 531 (+0)
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од.
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0)
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за минулу добу наші воїни збили 1 БпЛА типу "Орлан-10". Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.
Протягом 28-29 листопада фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.
29 листопада було підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.
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