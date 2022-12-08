Загальні втрати РФ перевалили за 93 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували 340 окупантів

За добу ЗСУ ліквідували 340 російських військових.
Таким чином, станом на 8 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 93 080 осіб. Дані уточнюються.
Про це 8 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.12 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 93080 (+340) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2937 (+2) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2) од.
- артилерійських систем – 1925 (+2) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од.
- літаків – 281 (+0) од.
- гелікоптерів – 264 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2) од.
- крилаті ракети ‒ 592 (+0)
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од.
- спеціальна техніка ‒ 164 (+1)
Нагадаємо, раніше видання Newsweek написало, Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі в одну десяту випадків. Очікується, що ця цифра вплине на російську націю протягом наступних десятиліть.
У Генштабі повідомили, що на окупованій частині Запорізької області з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час.
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