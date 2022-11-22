Загальні втрати РФ сягнули 85 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів. Таким чином, станом на 22 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 85 000 осіб. Дані уточнюються.

Про це 22 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 22.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб ліквідовано

танків ‒ 2895 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од.

артилерійських систем – 1882 (+12) од.

РСЗВ – 395 (+2) од.

засоби ППО ‒ 209 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.

крилаті ракети ‒ 480 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од.

спеціальна техніка ‒ 161 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

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