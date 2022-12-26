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Загальні втрати РФ вже перевалили за 102,5 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували 550 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Загальні втрати РФ вже перевалили за 102,5 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували 550 окупантів

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували понад 550 російських військових. Таким чином, станом на 26 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 102 600 осіб. Дані уточнюються.

Про це 26 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 26.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 102600 (+550) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3016 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7) од.
  • артилерійських систем – 1996 (+5) од.
  • РСЗВ – 418 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од.
  • літаків  – 283 (+0) од.
  • гелікоптерів – 267 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1) од.
  • крилаті ракети  ‒ 653 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од.
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0)

Варто зазначити, раніше видання Newsweek написало, що Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі.

Більше того, за 30 років воєн втрати РФ у так званих "миротворчих місіях" становлять 17 тисяч, а за 10 місяців війни проти України втрати загиблими перевищили 100 тисяч осіб.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1348
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