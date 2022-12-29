Загальні втрати РФ вже перевалили за 104 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували майже 800 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували 790 російських військових. Таким чином, станом на 29 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 104 560 осіб. Дані уточнюються.

Про це 29 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано

танків ‒ 3018 (+1) од.

бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од.

артилерійських систем – 2004 (+5) од.

РСЗВ – 423 (+5) од.

засоби ППО ‒ 212 (+0) од.

літаків – 283 (+0) од.

гелікоптерів – 268 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10) од.

крилаті ракети ‒ 653 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од.

спеціальна техніка ‒ 179 (+0)

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що за дев'ять місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні 13 генералів. І це, за його словами, нонсенс та рекорд для Книги Гіннеса.

Раніше також повідомлялося, що за 30 років воєн втрати РФ у так званих "миротворчих місіях" становлять 17 тисяч, а за 10 місяців війни проти України втрати загиблими перевищили 100 тисяч осіб.

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