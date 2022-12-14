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Загальні втрати РФ вже сягнули 96 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 740 окупантів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Загальні втрати РФ вже сягнули 96 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 740 окупантів

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських військових.

Таким чином, станом на 14 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 99 000 осіб. Дані уточнюються.

Про це 14 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 14.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 96000 (+740) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2970 (+4) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7) од.
  • артилерійських систем – 1931 (+0) од.
  • РСЗВ – 404 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од.
  • літаків – 281 (+0) од.
  • гелікоптерів – 264 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од.
  • спеціальна техніка ‒ 171 (+1)

Варто зазначити, що раніше видання Newsweek написало, Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі в одну десяту випадків. 

Водночас військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Росія в Україні за 9 місяців повномасштабної війни втратила рекордну кількість генералів. "За дев'ять місяців війни втратити 13 генералів – це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса", – наголосив Жданов.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1631
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