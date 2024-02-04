Загальні втрати Росії перевищили 388 тисяч військових - Генштаб

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 388 7500 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 388 750 (+810) осіб

танків ‒ 6343 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13)

артилерійських систем 9331 (+31)

РСЗВ – 979

засоби ППО ‒ 663

літаків – 332

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12)

крилаті ракети ‒ 1848 (+1)

кораблі /катери ‒ 24

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн– 12393 (+41)

спеціальна техніка ‒ 1479 (+6)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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