Загальні втрати Росії перевищили 388 тисяч військових - Генштаб

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 388 7500 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 388 750 (+810) осіб
- танків ‒ 6343 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13)
- артилерійських систем 9331 (+31)
- РСЗВ – 979
- засоби ППО ‒ 663
- літаків – 332
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12)
- крилаті ракети ‒ 1848 (+1)
- кораблі /катери ‒ 24
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн– 12393 (+41)
- спеціальна техніка ‒ 1479 (+6)
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.
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