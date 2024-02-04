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Загальні втрати Росії перевищили 388 тисяч військових - Генштаб

Загальні втрати Росії перевищили 388 тисяч військових - Генштаб

ЗСУ ліквідовують ворога на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила близько 388 7500 своїх військових, зокрема понад 800 – за останню добу.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.02.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 388 750 (+810) осіб 
  • танків ‒ 6343 (+2) 
  • бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13) 
  • артилерійських систем 9331 (+31) 
  • РСЗВ  – 979 
  • засоби ППО ‒ 663 
  • літаків – 332 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12)
  • крилаті ракети ‒ 1848 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 24 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 12393 (+41) 
  • спеціальна техніка ‒ 1479 (+6)

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

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