Загальні втрати "вагнерівців" в Україні складають понад 30 тисяч осіб – Білий дім

Майже 90% пригожинських окупантів, які загинули на війні в Україні у грудні, були засудженими внаслідок порушення закону.

Загальні втрати ПВК "Вагнер" в Україні сягнули понад 30 тисяч осіб. Серед них - 9 тисяч вбитих. Майже 50% загиблих "вагнерівців" зафіксували з середини грудня минулого року.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на Джона Кірбі, координатора стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США.

“Це люди, яких він (Євген Пригожин, - ред.) просто витягує з місць ув’язнень і без підготовки, без навчання і належного озброєння кидає як гарматне м’ясо у бій”, - сказав Кірбі.

Він додав, що майже 90% "вагнерівців", які загинули на війні в Україні у грудні, були засудженими внаслідок порушення закону.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, армія та приватні військові компанії РФ за один рік повномасштабної війни в Україні втратили близько 200 тисяч осіб. Серед них - до 60 тисяч убитих.

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