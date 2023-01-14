Загальний залп 36 "Калібрів": окупанти вивели в Чорне море вже п’ять ракетоносіїв – ОК "Південь"

Російські загарбники вивели у Чорне море вже п’ять ракетоносіїв.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Станом на зараз в морі вже п’ять ракетоносіїв. Загальний залп 36 "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше сьогодні, 14 січня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що в Чорному морі ворог збільшив угруповання до семи кораблів, серед яких один ракетоносій із вісьмома ракетами "Калібр" та два десантних кораблі.

Пізніше стало відомо, що ворог вивів на бойове чергування ще один надводний і один підводний ракетоносій, загальний залп "Калібрів" складав 20 ракет.

Потім окупанти знову посилили угруповання ще одним кораблем з "Калібрами", залп склав 28 ракет.

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