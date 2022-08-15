Загалом понад 160 вибухів: росіяни масовано обстріляли Чернігівську область

На околицях села Кам'янська Слобода зафіксовано понад 70 вибухів від імовірно від ворожої артилерії. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів.

Про це повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА.

Зазначається, що росіяни вели вогонь між 8 та 10 ранку. Наразі інформації про постраждалих чи загиблих, на щастя, немає.

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"Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади. Від 8 ранку понад 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв", - написав Чаус у Мережі.

Як повідомлялося, між Києвом та Черніговом обмежать рух автомобілів.

Нагадаємо, у Чернігові почнуть ремонтувати пошкоджені багатоповерхівки, однак деякі з них знесуть.

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