Заганяють до "колгоспів" та крадуть тонни зерна: як російські окупанти тероризують українських фермерів

Заганяють до "колгоспів" та крадуть тонни зерна: як російські окупанти тероризують українських фермерів

Російські окупанти в Україні тероризують фермерів, змушуючи вступати до "колгоспів", скуповуючи задешево зерно або взагалі викрадаючи його. Ці дії загарбників є порушенням статей 31, 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Зокрема, в Луганській області російські окупанти створюють "колгоспи" та змушують місцевих фермерів передати у їхню власність власну сільськогосподарську техніку. Через відмову фермера виконати цю вимогу, загарбники розстріляли його будинок.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 4 травня.

Водночас у Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти скуповують зерно за двічі заниженою ціною. Якщо фермери відмовляються співпрацювати, загарбники погрожують фізичною розправою та конфіскацією зерна разом із сільгосптехнікою.

Окрім того, Денісова повідомила, що на сільськогосподарському підприємстві в Кам’янка-Дніпровській Запорізької області російські окупанти викрали понад 60 тонн пшениці та вивезли вкрадене на вантажному транспорті, що належить підприємству.

"Загалом із тимчасово окупованих регіонів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей рашистська орда вивезла приблизно 400 тонн зернових, що становить третину всіх запасів регіонів", – йдеться у повідомленні української омбудсменки.

Вона наголосила, що порушення права власності та погрози щодо вилучення приватної власності на захоплених Росією територіях є порушенням статей 31, 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вони суворо забороняють окупантам застосовувати примус фізичного чи морального характеру до осіб, які перебувають на захоплених територіях, а також вчиняти пограбування та вилучення майна.

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"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні з боку держави-окупанта", – закликала Денісова.

Нагадаємо, за даними міністра аграрної політики та продовольства, російські окупанти вивезли з Луганської області 100 тис. т зерна, тож наразі посівну там не розпочато.

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України (жестовою мовою)

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