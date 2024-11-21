"Загарбати цілком і остаточно": політичний експерт назвав сценарій, який Путін підготував для України

Якщо у Путіна не вийде захопити всю територію України військовим шляхом, то він обере політичний.

Президент РФ Володимир Путін прагне реалізувати в Україні грузинський сценарій.

Про це сказав голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі "Київ 24".

Він припустив, що це у очільника Кремля на меті, якщо не вийде загарбати всю територію України військовим шляхом.

"Ми бачили дуже багато так званих мирних ініціатив, які демонструють нерозуміння, чого хоче Путін. Він хоче Україну загарбати цілком і остаточно, для того, щоб перетворити її на буферну зону. І якщо це не вдасться зробити військовим шляхом, спробувати піти на політичний шлях і через наступні вибори намагатися провернути сценарій "Грузія 2", - сказав експерт.

Нагадаємо, очільник Кремля на тлі виправдання ракетного удару по Дніпру, завданого, ймовірно, міжконтинентальною балістикою, вигадав випробування "новітньої" системи “Орешник”, про яку раніше ніхто й ніколи не чув.

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