Загарбники атакували 9 громад Сумщини: є загиблі й десятки поранених

У понеділок, 3 липня, окупанти обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 170 вибухів і 28 обстрілів. Внаслідок російського терору заинули 5 людей і 20 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів). Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних мешканців , іще один отримав поранення;

, іще один отримав поранення; Середино-Будська громада: росіяни скинули 2 міни;

Миропільська громада: пуск ракет із гвинтокрила (3 вибухи);

Великописарівська громада: окупанти скинули вибухівки з БпЛА (2 вибухи). Також були обстріли з мінометів і гранатометів (66 вибухів). Сталася пожежа в нежитлових будівлях;

Сумська громада: "прильоти" БпЛА типу Shahed 136. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки, 7 приватних автівок та школу. Двоє людей загинули та 19 отримали поранення;

та 19 отримали поранення; Юнаківська громада: росіяни били з артилерії та мінометів (38 вибухів). Загинув місцевий житель . Пошкоджено три приватні житлові будинки, приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду;

. Пошкоджено три приватні житлові будинки, приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду; Білопільська громада: обстріл із мінометів (29 вибухів);

Хотінська громада: росіяни били з мінометів та артилерії (7 вибухів);

Краснопільська громада: артобстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, росіяни під час обстрілу міста Суми дронами Shahed влучили в будівлю СБУ.