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Загарбники атакували 9 громад Сумщини: є загиблі й десятки поранених

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники атакували 9 громад Сумщини: є загиблі й десятки поранених

На Сумщині прогриміли 170 вибухів за добу / Фото: Сумська ОВА

Окупанти продовжують тероризувати прикордоння України.

У понеділок, 3 липня, окупанти обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 170 вибухів і 28 обстрілів. Внаслідок російського терору заинули 5 людей і 20 отримали поранення. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів). Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних мешканців, іще один отримав поранення;
  • Середино-Будська громада: росіяни скинули 2 міни;
  • Миропільська громада: пуск ракет із гвинтокрила (3 вибухи);
  • Великописарівська громада: окупанти скинули вибухівки з БпЛА (2 вибухи). Також були обстріли з мінометів і гранатометів (66 вибухів). Сталася пожежа в нежитлових будівлях;
  • Сумська громада: "прильоти" БпЛА типу Shahed 136. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки, 7 приватних автівок та школу. Двоє людей загинули та 19 отримали поранення;
  • Юнаківська громада: росіяни били з артилерії та мінометів (38 вибухів). Загинув місцевий житель. Пошкоджено три приватні житлові будинки, приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду; 
  • Білопільська громада: обстріл із мінометів (29 вибухів);
  • Хотінська громада: росіяни били з мінометів та артилерії (7 вибухів);
  • Краснопільська громада: артобстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, росіяни під час обстрілу міста Суми дронами Shahed влучили в будівлю СБУ

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Дата публікації
Перегляди
466
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