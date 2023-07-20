Загарбники атакували центр Миколаєва: постраждали діти, зокрема й немовля

У ніч проти четверга, 20 липня, окупанти обстріляли центр Миколаєва. Сталася пожежа в житловому будинку. Є загиблі, постраждали 9 людей.

Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Росіяни вдарили по центру міста. Горить гараж та 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали", - зазначив обласний голова.

Постраждали четверо дорослих і 5 дітей. Серед них - немовля до 1 року, 3-річна дитина, 16-літній підліток. Спалахнула сильна пожежа, біля 3-поверхового будинку утворилася величезна вирва, повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять", - розповів мер.

Upd.

04:16. Віталій Кім повідомив, що є загиблі внаслідок російської атаки. Про точну кількість поки що невідомо.

04:23. Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція, інформує Олександр Сєнкевич

Раніше ми повідомляли, що окупанти атакували Україну надзвуковими ракетами. Вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві та Сумах.