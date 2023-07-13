Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники атакували Київ іранськими дронами: усі подробиці (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
392
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загарбники атакували Київ іранськими дронами: усі подробиці (фото)

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Уламки дронів впали у п'яти районах столиці.

У ніч проти четверга, 13 липня, загарбники атакували Київ іранськими дронами "Shahed". Сили ППО збили близько десятка цілей над Києвом, повідомляє КМВА. Але внаслідок чергової нічної атаки є загиблий, постраждалі та пошкодження житлових будинків. 

Хроніка атаки на Київ 13 липня 2023

Уламки дронів впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Є пошкодження житлових будинків.

У Дарницькому районі травмувалися, отримавши осколкові поранення, двоє людей: дівчина 19 років та чоловік 23 років. Вони госпіталізовані. У подільському районі рятувальники виявили тіло людини в житловому будинку, де сталася пожежа.

КМВА опублікувала фото наслідків російського терору в Солом'янському, Шевченківському й Дарницькому районах.

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА / ©
Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА
Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА / ©
Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА
Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: КМВА / ©
Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: КМВА
Пошкодження через вибухи в Києві / ©
Пошкодження через вибухи в Києві
Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА / ©
Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Раніше ми повідомляли, що звуки вибухів вночі 13 липня було чутно зокрема й на Київщині та Хмельниччині. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
392
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація