Загарбники атакували Київ іранськими дронами: усі подробиці (фото)

У ніч проти четверга, 13 липня, загарбники атакували Київ іранськими дронами "Shahed". Сили ППО збили близько десятка цілей над Києвом, повідомляє КМВА. Але внаслідок чергової нічної атаки є загиблий, постраждалі та пошкодження житлових будинків.

Хроніка атаки на Київ 13 липня 2023

Уламки дронів впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Є пошкодження житлових будинків.

У Дарницькому районі травмувалися, отримавши осколкові поранення, двоє людей: дівчина 19 років та чоловік 23 років. Вони госпіталізовані. У подільському районі рятувальники виявили тіло людини в житловому будинку, де сталася пожежа.

КМВА опублікувала фото наслідків російського терору в Солом'янському, Шевченківському й Дарницькому районах.

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: КМВА

Пошкодження через вибухи в Києві

Пошкодження через вибухи в Києві. Фото: КМВА

Раніше ми повідомляли, що звуки вибухів вночі 13 липня було чутно зокрема й на Київщині та Хмельниччині.