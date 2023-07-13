Загарбники атакували Київ іранськими дронами: усі подробиці (фото)

Уламки дронів впали у п'яти районах столиці.
У ніч проти четверга, 13 липня, загарбники атакували Київ іранськими дронами "Shahed". Сили ППО збили близько десятка цілей над Києвом, повідомляє КМВА. Але внаслідок чергової нічної атаки є загиблий, постраждалі та пошкодження житлових будинків.
Хроніка атаки на Київ 13 липня 2023
- 00:15. Повітряна тривога оголошена в Києві та багатьох областях України;
- 00:18. Мешканців столиці попередили про загрозу атаки БпЛА;
- 01:25 - 01:35. Вибухи пролунали в Києві;
- 01:54 - 02:12. Стало відомо про подробиці наслідків російської атаки.
- 02:51. Рятувальники виявили загиблого в житловому будинку Подільського району.
Уламки дронів впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Є пошкодження житлових будинків.
У Дарницькому районі травмувалися, отримавши осколкові поранення, двоє людей: дівчина 19 років та чоловік 23 років. Вони госпіталізовані. У подільському районі рятувальники виявили тіло людини в житловому будинку, де сталася пожежа.
КМВА опублікувала фото наслідків російського терору в Солом'янському, Шевченківському й Дарницькому районах.
Раніше ми повідомляли, що звуки вибухів вночі 13 липня було чутно зокрема й на Київщині та Хмельниччині.
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