Загарбники штурмують лінію оборони в Серебрянському лісі: яка там ситуація

Російські загарбники не припиняють штурми біля Невського на Луганщині та в Серебрянському лісі. Також вони продовжують обстріли Макіївки з реактивної артилерії, намагаючись покращити своє тактичне становище.

Про це в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Він заявив, що ворог намагається прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ і зайти в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві.

"Ворог намагається прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське для того, щоб далі вийти в район Лиману, успіху не має", – сказав Назар Волошин.

Він заявив, що наразі загарбники на цьому напрямку проводять від 10 до 20 штурмів на день, використовуючи велику кількість піхоти, якій допомагає важка техніка.

"Поблизу Тернів прорвати оборону не вдалося, нашим оборонцям вдалося відтіснити ворога. Бійці намагаються вибити росіян з панівних висот і завадити роботі ворожих безпілотників", – зазначив Назар Волошин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники вночі силами до 4-5 батальйонів піхоти перейшли лінію кордону та захопили чотири прикордонні селища на півночі Харківщини.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ поки що утримують позиції в Часовому Ярі, але деякі військові експерти вважають втрату міста неминучою.

Читайте також: