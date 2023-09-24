Загарбники на окупованих територіях намагаються "перевиховати" українських дітей — Лубінець

Загарбники на окупованих територіях намагаються "перевиховати" українських дітей, мілітаризуючи освіту та поширюючи серед них пропаганду.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що загарбники будь-яким чином намагаються викорінити у дітей їх українську ідентичність. Зокрема вони застосовують "перевиховання", проводячи серед дітей військову пропаганду.

"Так, представники окупаційної влади в межах проєкту “Патріотичного виховання громадян Російської Федерації” "посвячують" українських школярів із ТОТ у "справжні орлята Росії", - написав омбудсмен.

Крім того, Лубінець заявив, що Офіс омбудсмена дізнався про це за результатами моніторингу інформаційних каналів ворожої влади на ТОТ.

"Ця інформація скерована до Офісу генерального прокурора з метою фіксації фактів скоєння представниками РФ воєнних злочинів проти українських дітей", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок збройної агресії РФ проти нашої держави загинули 504 дитини. Ще понад 1123 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна має підтвердження того, що самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у незаконній депортації українських дітей.

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