Загарбники на окупованих територіях розміщують свої війська у дитсадках — ЦНС

Дитсадки спорожніли через виїзд населення та демографічну кризу на окупованих територіях.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях використовують захоплені приміщення для розміщення особового складу ЗС РФ.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що продовжуються фіксуватись випадки розміщення сил ворога у приміщеннях дитячих садків. Останні спорожніли через виїзд населення та демографічну кризу на окупованих територіях.

"Це і є справжні "покращення" про які не звітує окупаційна адміністрація, регіони вимирають й перетворюються у суцільну військову базу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні осередки для українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що на тимчасово окупованих територіях ворог блокує доступ до сервісів Google.

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