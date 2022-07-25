Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці - Генштаб ЗСУ

Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського.
На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці", - зазначає командування", - зазначає командування.
Нагадаємо, що у селищі Новоолексіївка окупанти третій день вантажать техніку, яка йде у бік Херсона.
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