Загарбники намагаються просунутися біля Покровська: ЗСУ їх стримують — Гетьман

Ситуація на лінії фронту на Покровському та Курахівському напрямках динамічна через постійно триваючі бої, але окупанти не можуть просунутись.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

Він зазначив, що ЗСУ не дають російським загарбникам підібратись впритул до міста Покровськ.

“Очевидна спроба російської армії обійти Покровськ із флангів, тобто з півночі через Нью-Йорк, і з півдня на Курахівському напрямку. Армія РФ намагається вирівняти лінію біля Покровська, погіршити логістичні можливості ЗСУ”, — зазначив він.

Наразі загарбники намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, щоб наблизитись до Покровська на відстань мінометного обстрілу.

“Окупанти хочуть спробувати підійти на 2-3 км до Покровська. Це дуже важливо. Зараз там близько 10 км. Чому це важливо? Тому що це вже буде відстань прицільного вогню мінометів. У Покровську ми побудували вже більш-менш серйозні фортифікації. Упершись у Покровськ, вони починають шукати слабкі місця в нашій обороні, атакуючи з півночі та з півдня. Істотних просувань немає. Ситуація динамічна”, — констатував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗСУ нищать окупантів за допомогою тепловізорів.

Крім того, ми раніше інформували, що найближчим часом армія РФ знову прориватиметься до Покровська.

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