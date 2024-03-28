Загарбники не відпускають свій особовий склад у відпустку - ЦНС

Російське командування вимагає у свого особового складу укладати новий контракт, якщо ті хочуть йти у відпустку.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Водночас ворог не відпускає тих, в кого завершився контракт, хоча саме агітацією на півроку заманював в ряди армії на загарбницьку війну проти України", - йдеться у повідомленні.

Таким чином росіяни отримують необхідну кількість особового складу на фронті.

У ЦНС повідомили, що це призводить до частіших випадків дезертирства у ЗС РФ. Проте солдатів ловлять й формують з них загони "потеряшек", яких кидають в атаку в м’ясні штурми, адже вони офіційно пропали безвісти ще до атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ намагається приховати випадки масового дезертирства в армії.

Крім того, ми раніше інформували, що злочинці з російського батальйону "Сармат" розповіли про вбивства поранених.

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