Загарбники не відпускають свій особовий склад у відпустку - ЦНС

Таким чином росіяни отримують необхідну кількість особового складу на фронті.
Російське командування вимагає у свого особового складу укладати новий контракт, якщо ті хочуть йти у відпустку.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Водночас ворог не відпускає тих, в кого завершився контракт, хоча саме агітацією на півроку заманював в ряди армії на загарбницьку війну проти України", - йдеться у повідомленні.
Таким чином росіяни отримують необхідну кількість особового складу на фронті.
У ЦНС повідомили, що це призводить до частіших випадків дезертирства у ЗС РФ. Проте солдатів ловлять й формують з них загони "потеряшек", яких кидають в атаку в м’ясні штурми, адже вони офіційно пропали безвісти ще до атаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ намагається приховати випадки масового дезертирства в армії.
Крім того, ми раніше інформували, що злочинці з російського батальйону "Сармат" розповіли про вбивства поранених.
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