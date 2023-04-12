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Загарбники обстріляли Херсонщину: на місці влучання спалахнула пожежа

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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185
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Загарбники обстріляли Херсонщину: на місці влучання спалахнула пожежа

Фото: ТСН.ua

Вечірня атака стала для південного регіону п'ятою за добу.

У вівторок ввечері, 12 квітня, окупанти знову обстріляли Херсонську область. Внаслідок влучання в Бериславському районі спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники. 

Про це інформує Оперативне командування "Південь". 

"Продовжуючи обстріли мирного населення, ворог намагається маневрувати артилерією по лівому берегу, і має намір продовжувати застосування авіації із пуском керованих авіаційних бомб", - йдеться в повідомленні. 

Інформація про руйнування уточнюється. За попередіми даними, постраждалих немає.

Водночас у командуванні зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділами в рамках виконання бойових завдань завдали противнику таких втрат: 35 солдатів, три безпілотних розвідники, антидронова рушниця, 1 ББМ і 1 установка "Град".

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня в окупованому Токмаку пролунали шість сильних вибухів. Їх було чутно в місцях, де ворог концертував своє озброєння та склади з боєприпасами. 

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