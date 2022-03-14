Під час евакуації з Гостомеля окупанти обстріляли мирних жителів, загинула жінка

Під час евакуації з Гостомеля окупанти обстріляли мирних жителів, загинула жінка

Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно.

Ворог обстріляв колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля 14 березня. Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів, а жінка, яка перебувала в одній із автівок - померла.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місцепризначення. По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Зазначається, що внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів. Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення. На жаль, жінка померла на місці події.

Усі інші громадяни, які прямували в колоні, яка піддалася обстрілу, продовжили рух та згодом дістались до безпечного місця. 14 березня працівники Бучанського районного управління поліції разом з органами місцевого самоврядування забезпечили евакуацію 500 людей з Дмитрівки та Немішаєво.

Нагадаємо, що 14 березня з 10 гумкоридорів спрацювало лише 7, врятували близько 4 тисяч громадян.

ТСН.ua