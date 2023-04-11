Загарбники обстріляли Сумську область із мінометів і гранатометів: є пошкодження

Окупанти продовжують гатити по прикордонню Сумської області.
У понеділок, 10 квітня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад Сумсщини. У регіоні зафіксували 118 "прильотів".
Про це інформує прсслужба Сумської ОВА.
- Хотінська громада:мінометний обстріл – 6 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач в одному з сіл;
- Великописарівська громада: обстріл з АГС – 10 пострілів;
- Білопільська громада: ворог скинув 34 міни та здійснив 58 пострілів із АГС;
- Шалигинська громада: 9 "прильотів" із мінометів;
- Миропільська громада: росіяни скинули одну міну.
"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.
Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована, кажуть військові.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці повернення з російського полону сотні українських захисників. Також він подякував Силам оборони, які сьогодні боронять країну.
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