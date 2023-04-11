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Загарбники обстріляли Сумську область із мінометів і гранатометів: є пошкодження

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники обстріляли Сумську область із мінометів і гранатометів: є пошкодження

Обстріл Сумщини, фото / поліція

Окупанти продовжують гатити по прикордонню Сумської області.

У понеділок, 10 квітня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад Сумсщини. У регіоні зафіксували 118 "прильотів".

Про це інформує прсслужба Сумської ОВА. 

  • Хотінська громада:мінометний обстріл – 6 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач в одному з сіл;
  • Великописарівська громада: обстріл з АГС – 10 пострілів;
  • Білопільська громада: ворог скинув 34 міни та здійснив 58 пострілів із АГС;
  • Шалигинська громада: 9 "прильотів" із мінометів;
  • Миропільська громада: росіяни скинули одну міну.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні. 

Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована, кажуть військові. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці повернення з російського полону сотні українських захисників. Також він подякував Силам оборони, які сьогодні боронять країну. 

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Дата публікації
Перегляди
233
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