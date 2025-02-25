Загарбники переміщують сили з Покровського на Костянтинівський напрямок — Мирошников

Російські загарбники найближчими місяцями не планують зупиняти чи ослаблювати свій наступ на фронті.

Про це в етері Еспресо розповів воєнний оглядач Богдан Мирошников.

Він заявив, що найближчим часом не слід очікувати припинення бойових дій вздовж лінії фронту.

"Загарбники не відмовлятимуться від ключових задач. Російські війська сконцентруються на кількох напрямках, з акцентом на Торецьк, Часів Яр, які є частиною загального задуму наступу на Костянтинівку", - повідомив Мирошников.

Він розповів, що росіяни почали переміщувати основні сили з Покровського напрямку на Костянтинівський, хоча наразі в районі Покровська ситуація залишається стабільною, інтенсивність бойових дій висока і ворог не збирається відмовлятися від своїх намірів на цій ділянці фронту.

"Росіяни зосереджені на Покровську, Торецьку, Часовому Яру та Костянтинівці. Наразі спостерігається тенденція передислокації оперативних і тактичних резервів на напрямки Торецька та Часового Яру. Перші наслідки цього вже помітні, наприклад, втрата Кліщіївського плацдарму. Бої за Торецьк та Часів Яр ще тривають, і до їхнього завершення ще далеко", - зауважив Мирошников.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація не відмовилася від задуму повної окупації України.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська зменшили кількість штурмових дій на лимано-куп’янському напрямку, проте продовжують накопичувати сили для масштабних атак.

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