Загарбники погрожують звільненням жителям окупованих територій, які не хочуть брати паспорт РФ

Російська влада ухвалила рішення щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, що загрожує безробіттям жителям окупованих територій.

Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення окупованих українських територій та погрожують звільненням з роботи тим хто відмовляється.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

У ЦНС повідомили, що російська влада ухвалила рішення щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах. Ця постанова передбачає обмеження робочих місць з 2024 року.

"В паралельній реальності окупантів, ТОТ є частиною РФ, а українці, які відмовились брати паспорт ворога є "іноземними працівниками". Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців", - зазначили в ЦНС.

Таким чином загарбники намагаються змусити населення окупованих територій брати російські паспорти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти через медиків почали тиснути на жителів окупованих територій, щоб вони брали паспорти РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що заступник голови Нацполіції "підживає" у партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ.

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