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Загарбники продовжують атакувати Сумщину: є жертва та руйнування

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Час на прочитання
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Загарбники продовжують атакувати Сумщину: є жертва та руйнування

Фото: СБУ

У Шалигінській громаді загинув місцевий мешканець.

У п'ятницю, 3 лютого, росіяни атакували шість громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 121 "приліт". Ворог гатив із мінометів, артилерії, РСЗВ, "ВОГами" із БпЛА, із танку та ПТУР.

Є жертва та руйнування, інформує пресслужба Сумської ОВА. 

  • Шалигинська громада: у селі Старікове загинув місцевий мешканець - 5 "прильотів". У населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. У селі Ходине пошкоджено 3 житлових будинки − 15 "прильотів". Обидва населені пункти обстріляли з мінометів;
  • Есманська громада: обстріли зі ствольної артилерії села Кучерівка − 8 "прильотів". Пошкоджено приватний житловий будинок. Також територію громади ворог атакував із РСЗВ і міномету − 40 "прильотів";
  • Краснопільська громада: ворожий БПЛА скинув чотири боєприпаси (типу ВОГ), а також обстріляв села з ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет) і ПТРК;
  • Білопільська громада: танковий обстріл − 1 "прильот". Також зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної артилерії та САУ − 36 "прильотів";
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з САУ та мінометів − 14 "прильотів";
  • Глухівська громада: росіяни били з мінометів − 5 "прильотів".

Раніше ми повідомляли, що в Куп’янську посилюються обстріли. У місті та прилеглих населених пунктах оголосили обов'язкова евакуація, щоб зменшити щоденні втрати серед цивільних. 

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Дата публікації
Перегляди
253
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