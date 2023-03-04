Загарбники продовжують атакувати Сумщину: є жертва та руйнування

У Шалигінській громаді загинув місцевий мешканець.
У п'ятницю, 3 лютого, росіяни атакували шість громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 121 "приліт". Ворог гатив із мінометів, артилерії, РСЗВ, "ВОГами" із БпЛА, із танку та ПТУР.
Є жертва та руйнування, інформує пресслужба Сумської ОВА.
- Шалигинська громада: у селі Старікове загинув місцевий мешканець - 5 "прильотів". У населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. У селі Ходине пошкоджено 3 житлових будинки − 15 "прильотів". Обидва населені пункти обстріляли з мінометів;
- Есманська громада: обстріли зі ствольної артилерії села Кучерівка − 8 "прильотів". Пошкоджено приватний житловий будинок. Також територію громади ворог атакував із РСЗВ і міномету − 40 "прильотів";
- Краснопільська громада: ворожий БПЛА скинув чотири боєприпаси (типу ВОГ), а також обстріляв села з ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет) і ПТРК;
- Білопільська громада: танковий обстріл − 1 "прильот". Також зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної артилерії та САУ − 36 "прильотів";
- Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з САУ та мінометів − 14 "прильотів";
- Глухівська громада: росіяни били з мінометів − 5 "прильотів".
Раніше ми повідомляли, що в Куп’янську посилюються обстріли. У місті та прилеглих населених пунктах оголосили обов'язкова евакуація, щоб зменшити щоденні втрати серед цивільних.
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