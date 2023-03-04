Загарбники продовжують атакувати Сумщину: є жертва та руйнування

У п'ятницю, 3 лютого, росіяни атакували шість громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 121 "приліт". Ворог гатив із мінометів, артилерії, РСЗВ, "ВОГами" із БпЛА, із танку та ПТУР.

Є жертва та руйнування, інформує пресслужба Сумської ОВА.

Шалигинська громада : у селі Старікове загинув місцевий мешканець - 5 "прильотів". У населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. У селі Ходине пошкоджено 3 житлових будинки − 15 "прильотів". Обидва населені пункти обстріляли з мінометів;

: у селі Старікове - 5 "прильотів". У населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. У селі Ходине пошкоджено 3 житлових будинки − 15 "прильотів". Обидва населені пункти обстріляли з мінометів; Есманська громада : обстріли зі ствольної артилерії села Кучерівка − 8 "прильотів". Пошкоджено приватний житловий будинок. Також територію громади ворог атакував із РСЗВ і міномету − 40 "прильотів";

: обстріли зі ствольної артилерії села Кучерівка − 8 "прильотів". Пошкоджено приватний житловий будинок. Також територію громади ворог атакував із РСЗВ і міномету − 40 "прильотів"; Краснопільська громада : ворожий БПЛА скинув чотири боєприпаси (типу ВОГ), а також обстріляв села з ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет) і ПТРК;

: ворожий БПЛА скинув чотири боєприпаси (типу ВОГ), а також обстріляв села з ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет) і ПТРК; Білопільська громада : танковий обстріл − 1 "прильот". Також зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної артилерії та САУ − 36 "прильотів";

: танковий обстріл − 1 "прильот". Також зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної артилерії та САУ − 36 "прильотів"; Юнаківська громада : зафіксовано обстріли з САУ та мінометів − 14 "прильотів";

: зафіксовано обстріли з САУ та мінометів − 14 "прильотів"; Глухівська громада: росіяни били з мінометів − 5 "прильотів".

Раніше ми повідомляли, що в Куп’янську посилюються обстріли. У місті та прилеглих населених пунктах оголосили обов'язкова евакуація, щоб зменшити щоденні втрати серед цивільних.

Обстріл регіонів на 3 березня: під вогнем десятки сіл та містечок

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